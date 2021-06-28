Собянин рассказал о строительстве в ТиНАО крупнейшего в Европе архива

Архивная служба российской столицы в ближайшее время перейдет на принципиально новый - цифровой уровень функционирования. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося здания роботизированного архивного комплекса в Троицком административном округе столицы в населённом пункте Сахарово.

По словам градоначальника, это будет крупнейший в Европе автоматизированный комплекс архивного хранилища, которому нет аналогов в России, а в мире таких насчитывается единицы. Главным преимуществом Собянин назвал оперативную обработку всех архивных данных – процесс будет занимать несколько минут. Это станет возможным, благодаря применению роботизированных систем и искусственного интеллекта.

Мэр отметил, что ввод нового здания даст возможность освободить десятки тысяч квадратных метров в других учреждениях мегаполиса: в поликлиниках, медицинских стационарах, в помещениях архивов.

«Это станет удобно как для учреждений, так и для граждан, которые получат уверенность, что их архивные данные надежно защищены и своевременно будут выдаваться по запросу», - подчеркнул Собянин.

Общая площадь пятиэтажного архивохранилища в районе деревни Сахарово, составит почти 60 тысяч квадратных метров. Еще 11 тысяч квадратных метров отведено под центр управления архивом. Мощность центра составит до 100 миллионов единиц хранения, что полностью покрывает текущие и перспективные потребности города.

В здании архивохранилища будет создана и поддерживаться специальная среда с пониженным содержанием кислорода, что исключит возможность пожара. Интегрированная система безопасности обеспечит защиту хранящихся персональных данных. Комплекс сможет обрабатывать около 2 тысяч обращений граждан и организаций - 300 запросов в час.

