Собянин рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон»
Транспортная связка появится в южной части Московского скоростного диаметра. Отрезок длиной около семи километра протянется от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Связка будет проложена вдоль Каспийской улицы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как пояснил градоначальник, этот участок трассы даст возможность транспорту без дополнительных поворотов следовать по южному направлению МСД. Кроме того, связка позволит удобно выезжать на трассу М-4 «Дон». По словам Собянина, запуск отрезка дороги улучшит транспортную доступность пяти районов Южного административного округа столицы.
Помимо собственно дорожных работ буде благоустроена прилегающая территория с озеленением пространства. Кроме того, в районе примыкания к МСД сейчас продолжается возведение трех эстакад, проводится перекладка инженерных сетей. Согласно плану, все работы должны быть закончены в 2026 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индекс МосБиржи в начале торгов обновил максимум с февраля 2022 года
- В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
- ФНС: Счета за рубежом есть у 539,1 тысячи российских резидентов
- В России появится коммерческий фонд развития кино и анимации
- На должность председателя Верховного суда рекомендовали Ирину Подносову
- В кафе в Воронеже произошел взрыв
- В больнице рассказали, что Нетаньяху находится в сознании после операции
- Любимова ожидает, что текущий год побьет рекордные сборы кинопроката 2023 года
- «Летучий корабль» вновь возглавил российский прокат в уикенд
- Поставки вина в Россию из ЕС упали на 37,2%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru