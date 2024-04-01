Собянин рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон»

Транспортная связка появится в южной части Московского скоростного диаметра. Отрезок длиной около семи километра протянется от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Связка будет проложена вдоль Каспийской улицы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как пояснил градоначальник, этот участок трассы даст возможность транспорту без дополнительных поворотов следовать по южному направлению МСД. Кроме того, связка позволит удобно выезжать на трассу М-4 «Дон». По словам Собянина, запуск отрезка дороги улучшит транспортную доступность пяти районов Южного административного округа столицы.

Помимо собственно дорожных работ буде благоустроена прилегающая территория с озеленением пространства. Кроме того, в районе примыкания к МСД сейчас продолжается возведение трех эстакад, проводится перекладка инженерных сетей. Согласно плану, все работы должны быть закончены в 2026 году.

