Собянин рассказал о строительстве лечебно-диагностического комплекса в ИКБ №1

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство нового лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1 на Волоколамском шоссе может завершиться досрочно, сообщает пресс-служба правительства столицы.

В ходе осмотра строительных работ на объекте градоначальник отметил, что новая инфекционная больница станет крупнейшей в России и получит самое современное диагностическое, лабораторное и операционное оборудование.

Глава Москвы напомнил, что строительство началось ещё до пандемии. Собянин подчеркнул, что работы продолжались даже не смотря на коронавирус, при этом сроки всё время пытаются сократить.

«Концептуально приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, в целом которые образуют комплекс лечения всех видов инфекционных болезней. Ни на один день не прекращается строительство... Придётся работать достаточно интенсивно, сделаем раньше положенного срока», - добавил мэр.

В сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что на месте снесённых устаревших корпусов ИКБ №1 появится новый комплекс из трёх корпусов, которые объединят подземным пространством и надземными переходами, что позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

Строительная готовность объекта составляет 32%. Первых пациентов новая инфекционная больница на Волоколамском шоссе должна принять в 2023 году.

