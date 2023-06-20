Собянин рассказал о самых ярких парках ТиНАО

Более 30 парков обустроено в Троицком и Новомосковском административных округах российской столицы с 2012 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте. Как отметил градоначальник, Новая Москва с её обширными природными территориями позволяет миллионам жителей воплотить в жизнь мечту о доме рядом с парком.

Среди знаковых объектов Собянин, в частности, упомянул историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» в поселении Краснопахорское, открытый в год 210-летия Отечественной войны 1812 года. В центре территории расположено земляное укрепление, которое сохранилось со времен сражений с армией Наполеона. На центральной аллее установлены бюсты героев Отечественной войны 1812 года. Одна из самых притягательных точек парка - смотровая площадка на южной границе редута. Там также создана инфраструктура для занятий физкультурой и спортом.

Ещё одно интересное место - парк «Филатов луг» в поселении Московский. Он расположен в Ульяновском лесопарке неподалеку от одноименной станции Сокольнической линии метро. Среди прочего, там обустроена сеть прогулочных тропинок из деревянного настила и бетонной плитки, проложен велопешеходный маршрут до станции подземки.

В экопарке «Природный» в поселении Десеновское проведены работы по благоустройству набережной, детских игровых площадок, спортивных объектов. В парке «Рассказовка» в поселении Внуковское появилась «полоса препятствий» для детей. Парк «Марьинский ручей» в поселении Филимонковское представляет собой удобную территорию для семейного отдыха у воды.

Парк в усадьбе Старо-Никольское в поселении Первомайское был облагорожен в 2016 году. Работы проведены в рамках совместного проекта России и Китая по реставрации главного дома усадьбы Старо-Никольское. Также обустроен детский парк в поселении Роговское.

Как уточнил Сергей Сорбянин, в текущем году предполагается создать новые и облагородить уже существующие парки в Новой Москве. Это, в том числе, «Боровский парк» во Внуковском, в поселении Мосрентген, а также компактный парк на Липовой аллее в Марушкинском.

