Собянин рассказал о развитии в столице водного транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разговоры о возрождении речного транспорта в столице идут уже много лет, сообщает пресс-служба градоначальника.

По его словам, проект развития водного транспорта в Москве является сложным, имеет как плюсы, так и минусы.

«Много плюсов, немало и минусов. Но очень хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамвайчики», - отметил Собянин.

Глава столицы добавил, что приступить к реализации проекта позволили работы по благоустройству набережных и парков на реке, а также открытие «Острова мечты» и реновация ЗИЛа.