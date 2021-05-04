Собянин рассказал о развитии в столице водного транспорта
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разговоры о возрождении речного транспорта в столице идут уже много лет, сообщает пресс-служба градоначальника.
По его словам, проект развития водного транспорта в Москве является сложным, имеет как плюсы, так и минусы.
«Много плюсов, немало и минусов. Но очень хочется, чтобы по Москве-реке ходили пассажирские трамвайчики», - отметил Собянин.
Глава столицы добавил, что приступить к реализации проекта позволили работы по благоустройству набережных и парков на реке, а также открытие «Острова мечты» и реновация ЗИЛа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Москве
- NABU подала иск в суд против строительства газопровода «Северный поток - 2»
- В Мексике рассказали подробности крушения метромоста с поездом
- В Мехико заявили о 23 погибших при обрушении метромоста
- Аналитики заявили о боязни россиян остаться без денег в майские праздники
- В России за сутки выявили 7 770 случаев заражения COVID-19
- Банкир посоветовал, как заключить выгодный кредитный договор
- ФАС одобрила соглашение о строительстве сети 5G
- Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке
- Суд рассмотрит дело блогера Mellstroy по избиению девушки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru