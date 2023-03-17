Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры Молжаниново

Детско-взрослая поликлиника, детский сад и новая среднеобразовательная школа заработают в Молжаниновском районе на севере Москвы в текущем году. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин при посещении строящихся объектов.

Как отметил градоначальник, Молжаниновский район - один из самых немногочисленных по населению в мегаполисе, однако среди лидеров по динамике развития.

«Здесь, конечно, требуется особое внимание для развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. В этом году одновременно запускается детская поликлиника, взрослая, женская консультация, большая школа на 1,1 тыс., мест, большой детский сад на 350 мест», - пояснил градоначальник.

Помимо этого, по словам Собянина, в 2023 году в Молжаниновском районе откроют две станции в составе третьего Московского центрального диаметра. Как пояснил мэр, это фактически наземное метро, которое на двух станциях придет в Молжаниново.

