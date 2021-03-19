Собянин рассказал о развитии технопарков Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что развитие технопарков является одним из главных направлений для технологической революции будущего, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, поддержка и развитие технопарков в Москве продолжается, на сегодняшний день их в столице уже более 40, и трудятся в них 67 тысяч человек: разработчики, инженеры, дизайнеры, создающие новые виды продуктов.
В ходе посещения технопарка «Модуль», где производят продукцию для авиации, космоса, медицины и других высокотехнологичных отраслей, Собянин отметил, что кроме частных компаний здесь участвует и государство.
«Мы им обеспечиваем льготу по налогу на имущество, на прибыль, на землю, ну, и вообще помогаем организационно таким структурам появляться», - добавил мэр Москвы .
В мэрии отметили, что в технопарке «Модуль» размещены 18 высокотехнологичных компаний. Здесь выпускаются мощные цифровые процессоры для искусственного интеллекта и цифровой обработки сигналов, а также навигационные процессоры для высокоточных приборов, микрокомпьютеры и бортовое оборудование для управления летательными и космическими аппаратами.
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