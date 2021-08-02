Собянин рассказал о развитии крупных городских проектов во время пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не откладывается, а, наоборот, ускоряется реализация крупных городских проектов во время пандемии, сообщает РБК.

По его словам, это, например, строительства метро, в первую очередь Большая кольцевая линия, которую изначально планировалось закончить в 2023-2024 годах, но благодаря концентрации ресурсов завершение работ станет возможным в 2022 году.

Градоначальник отметил, что также продолжается реализация важнейших инфраструктурных проектов в здравоохранении и образовании, идёт и по ряду стратегических проектов, которые касаются, в том числе, развития спорта, культуры, общественных пространств, поддержки экономики и создания рабочих мест, социальной поддержки пожилых граждан.

Отвечая на вопрос о разработке нового мастер-плана развития Москвы Собянин рассказал, что «почти нигде в мире никто ничего подобного не делает.

«Лучше видеть стратегию, разработать мастер-план. Он действительно необходим. И нужно над ним работать. Но, опять же, это не документ, а процесс. Процесс обсуждения, осмысления, куда мы двигаемся», - отметил глава столицы.

Также мэр прокомментировал появление в столице электросамокатов. Собянин заявил, что эти транспортные средства, которые порой «управляются безбашенной молодежью», вызывают дискомфорт, сравнимый с отношением автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов. Запреты здесь бессмысленны, поэтому этот вопрос, по словам мэра, «надо регулировать, анализировать и искать оптимальное решение».

