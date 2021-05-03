Собянин рассказал о поисково-спасательной службе на водных объектах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние 25 лет столичные спасатели на воде спасли более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба градоначальника.

По его словам, в состав Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах входят 24 поисково-спасательные станции, на которых работают 332 профессионала.

«Ежедневно на смену заступают до 70 спасателей, в том числе 50 водолазов. За последние четверть века сотрудники МГПСС спасли 5 246 человек, из них 289 - с проведением сердечно-легочной реанимации. Оказана первая помощь 16 676 пострадавшим», - отметил градоначальник.

Глава города рассказал, что в 2021 году планируется открыть 25-ю поисково-спасательную станцию - «Марьино», которая будет отвечать за безопасность граждан, выбравших для отдыха у воды новые парки «Братеевская пойма» и «Капотня». Кроме того, завершается строительство новых зданий для поисково-спасательных станций «Терлецкая» и «Карамышево».

Собянин добавил, что за последние годы спасатели получили много нового оборудования, в том числе специальные беспилотники, суда на воздушной подушке, новые катера с отапливаемой рубкой для работы зимой, а также аварийно-спасательное и водолазное оборудование, например, телеуправляемый подводный аппарат, водолазный телевизионный комплекс, гидролокаторы, эхолоты.

