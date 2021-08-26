Собянин рассказал о планах развития ТПУ «Выхино»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующим этапом развития Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино» станет станция МЦД-3, к проектированию которой приступят уже в этом году, сообщает пресс-служба московского правительства.
По словам градоначальника, она будет построена на существующих платформах и, согласно договору, это является задачей РЖД.
Глава столицы отметил, что также предусмотрена реконструкция платформы станции метро «Выхино», и строительство коммерческого объекта.
«Таким образом, это проект, состоящий из городской части, части РЖД и инвесторов... Со следующего года здесь начинается стройка, которая создаст комфортный транспортно-пересадочный узел», - подчеркнул мэр.
Собянин добавил, что Выхинский транспортно-пересадочный узел - один из самых проблемных в Москве, который привели в порядок, в том числе, за счёт продления Таганско-Краснопресненской ветки метро до Котельников, а также ввода Некрасовской ветки.
В пресс-службы мэрии рассказали, что реконструкция «Выхино» предусматривает создание дополнительных рабочих мест и формирование качественного общественного пространства для местных жителей, строительство современного надземного пассажирского терминала с общим распределительным залом, кассами и турникетами. Также в проект входят торговый центр, многоуровневый паркинг на 680 машиномест, частичная реконструкция прилегающего участка ул. Хлобыстова и благоустройство территории.
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