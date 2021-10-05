Собянин рассказал о планах переоснащения школ современными компьютерами

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичная система образования стабильно входит в пятерку лучших в мире, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе посещения здания для начальных классов школы №1517 на улице Живописной глава города поздравил столичных педагогов с Днём учителя. По его словам, учителей московских школ отличает «хорошее отношение к детям», которых в системе образования Москвы «около двух миллионов».

«Поздравляю с Днём учителя. Для Москвы это важнейший праздник... Москва занимает лидирующие позиции, постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мир», - заявил градоначальник.

По мнению Собянина, московские учителя являются одними из самых лучших в мире, в том числе «по качеству образования московских детей».

Мэр пообещал, что в течение пяти лет в школах столицы планируется полностью заменить технически устаревшие компьютеры, вместо которых педагоги всех классов получат современные ноутбуки - всего в московские школы будет поставлено свыше 100 тысяч новых компьютеров, а во всех классах начальной школы появится сеть Wi-Fi.

