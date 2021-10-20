Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о применении энергоэффективных технологий в столице.
Градоначальник выступил против перехода на зеленую энергетику за счет доходов и благополучия людей.
«За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость ВРП Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний», — сообщил Собянин, подчеркнув, что это «реальный прорыв».
Как отметил мэр, подробно о том, как этого удалось добиться, а также о дальнейших планах обсуждалось в рамках Российской энергетической недели.
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