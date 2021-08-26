Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о столичном стандарте онкологической помощи.
Как отметил мэр, несмотря на пандемию, в Москве продолжается реализация программ повышения качества медицинской помощи.
«За последние два года мы внедрили новый Московский стандарт онкологической помощи и обеспечили преемственность ведения пациента на всех этапах – от постановки диагноза до лечения и последующей реабилитации», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
Для медицинских учреждений закуплено современное оборудование, продолжается строительство и реконструкция стационаров и центров амбулаторной онкологической помощи, власти делают все для обеспечения доступности онкобольных необходимыми современными лекарствами.
Мэр рассказал, что для определения оптимальной тактики лечения и подбора лекарственной терапии необходимы сложнейшие анализы. Для этого в онкологических клиниках Москвы развернули 6 современных централизованных патоморфологических лабораторий, работающих по лучшим мировым стандартам. За прошлый год специалисты провели более 400 тыс. морфологических исследований и около 100 тыс. имунно-гистохимических и молекулярно-генетических исследований новообразований.
Столица в 2019 году стала первым российским регионом, внедрившим расширенные стандарты лекарственной терапии по 6 локализациям рака (меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого). Около 55 тысяч пациентов получили за два года более 800 тысяч упаковок таргетных, иммунных и гормональных препаратов. В следующем году новейшие препараты будут получать пациенты еще с 4 локализациями рака: мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.
Градоначальник отметил, что препараты для терапии онкобольных недешевы, и в 2019 году власти города увеличили расходы на лекарства примерно в 2 раза, сегодня на эти цели расходуется более 33 млрд рублей в год.
«В 2022 г. мы еще раз увеличим расходы на закупку современных лекарств и обеспечим ими нуждающихся москвичей по 10 локализациям рака. Кроме того, совместно с ведущими экспертами-онкологами мы работаем над созданием механизма оценки эффективности новых противоопухолевых препаратов. Лучшие из них будем включать в стандарты лечения онкологических больных», — добавил Собянин.
Мэр выразил надежду, что решение по расширению лекарственной терапии даст тысячам пациентов надежду на лучший исход.
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