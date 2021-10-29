Собянин рассказал о московских программах поддержки экспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте рассказал о столичном экспорте высоких технологий.

Как отметил градоначальник, бизнес Москвы продолжает расширять присутствие на мировых рынках высоких технологий, несмотря на пандемию. В частности, за январь-июль нынешнего года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году и достиг 17,5 млрд долларов – больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Москва экспортирует более чем в 180 стран мира. В топ-5 импортеров московской готовой продукции в этом году вошли Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Украина. Растут поставки и по не самым популярным направлениям. Например, московский бизнес на 47% увеличил экспорт в Алжир, в 5,5 раз – в Данию, в 8 раз – в Сербию», сообщил мэр.

Собянин уточнил, что значительную долю всего несырьевого экспорта составляет высокотехнологичный сегмент: 15,9 млрд долларов, или 27% от общего объема высокотехнологичного экспорта страны.

Власти Москвы в 2020 году расширили целевую поддержку экспорта из столицы, чтобы облегчить выход предприятий на зарубежные рынки. Так, правительство города поддержало поставки литий-ионных аккумуляторных батарей, оборудования для химических лабораторий, валидаторов и кассовых аппаратов для вендинговых автоматов и другого высокотехнологичного оборудования. Грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам — «Экспортный кешбэк» — получили уже более 190 экспортеров.

По словам Собянина, столица продолжает выделять субсидии на сертификацию продукции на экспорт и систем менеджмента, адаптацию товаров к требованиям внешних рынков, транспортировку. С начала года объем городской поддержки экспорта составил более 1 млрд рублей, что в 7 раз больше показателей всего 2019 года.

Благодаря помощи города более 50 компаний-производителей продуктов питания – начали экспортные продажи через китайский маркетплейс Tmall.com, также экспортеры осваивают крупнейшие площадки в Германии Amazon.de и Kaufbei.tv.

Кроме того, эффективной оказалась помощь столичных властей в поиске надёжных зарубежных покупателей и организация виртуальных технологических туров на производства в Москве. Потенциальные экспортеры могут проверить свою готовность к работе на рынках за рубежом и получить методическую помощь по вопросам экспорта, пройдя первый в России цифровой тест «АДЕПТ 7».

«Экспорт является ключевым индикатором конкурентоспособности и востребованности продукции московских предприятий. Город будет и впредь всемерно поддерживать инновационные и другие столичные компании в стремлении расширять рынки сбыта своих товаров», — заключил Собянин.

