Собянин рассказал о ходе комплексной реконструкции Люберецких ОС

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений (ЛОС) АО «Мосводоканал» должна быть полностью завершена в течение 2021-2023 годов, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе осмотра итогов реализации первого этапа столичный глава напомнил, что ЛОС, принимающие половину стоков Москвы, являются одними из крупнейших в Европе. По словам градоначальника, первая очередь уже готова, а вторая - на 60%.

Собянин отметил, что строительство новых очистных сооружений является ещё и важным экологическим проектом, так как будет применено множество инновационных технологических решений, «с новыми экологическими критериями качества».

В правительстве Москвы добавили, что реконструкция ЛОС предусматривает дополнительные мероприятия по борьбе с запахами, а двухэтапное изъятие мусора из сточной воды не только повысит надёжность работы комплекса механической очистки, но и увеличит изъятие отбросов на 50%.

Кроме того, планируется строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания, который позволит обеспечить 100% обеззараживание сточных вод, а также строительство нового узла обработки грубодисперсных примесей с обработкой и обеззараживанием отбросов, установка 22 дополнительных единиц газоочистного оборудования.

