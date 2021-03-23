Собянин рассказал о ходе комплексной реконструкции Люберецких ОС
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений (ЛОС) АО «Мосводоканал» должна быть полностью завершена в течение 2021-2023 годов, сообщает пресс-служба мэрии.
В ходе осмотра итогов реализации первого этапа столичный глава напомнил, что ЛОС, принимающие половину стоков Москвы, являются одними из крупнейших в Европе. По словам градоначальника, первая очередь уже готова, а вторая - на 60%.
Собянин отметил, что строительство новых очистных сооружений является ещё и важным экологическим проектом, так как будет применено множество инновационных технологических решений, «с новыми экологическими критериями качества».
В правительстве Москвы добавили, что реконструкция ЛОС предусматривает дополнительные мероприятия по борьбе с запахами, а двухэтапное изъятие мусора из сточной воды не только повысит надёжность работы комплекса механической очистки, но и увеличит изъятие отбросов на 50%.
Кроме того, планируется строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания, который позволит обеспечить 100% обеззараживание сточных вод, а также строительство нового узла обработки грубодисперсных примесей с обработкой и обеззараживанием отбросов, установка 22 дополнительных единиц газоочистного оборудования.
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