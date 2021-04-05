Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой

Благоустройство вылетной магистрали Таганка – Липецкая станет одним из крупнейших проектов года, написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, ул. Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец, ул. Липецкая с выходом на МКАД и федеральную трассу М4 — таков маршрут магистрали протяженностью 14,2 км», — сообщил градоначальник.

Как отметил мэр, это широкие улицы, по которым проходит множество маршрутов общественного транспорта столицы. По словам Собянина, в последние годы власти потратили много сил, чтобы решить вопрос заторов на этой магистрали.

«От Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта – одни из первых в Москве. Построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты станция метро «Технопарк», оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице была построена одна из самых больших эстакад в Москве», — пояснил мэр.

В ближайших планах столичных властей – реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом. На месте не справляющейся с потоком автомобилей старой развязки клеверного типа построят направленные съезды – эстакады, путепроводы, тоннели. Начало работ запланировано на весну текущего года.

Кроме того, начнется комплексное благоустройство этих улиц. Власти планируют посадку деревьев, ремонт тротуаров и создание комфортной среды для 300-400 тысяч жителей и работников зоны притяжения магистрали.

Как уточнил Собянин, в прошлом году было завершено благоустройство головного участка от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская». В этом году будут проведены работы в сквере напротив Новоспасского монастыря и на участке от метро «Коломенская» до Липецкой улицы.

«Заменим асфальт на тротуарах, который местами довольно сильно поврежден. Наиболее востребованные жителями участки пешеходной зоны будут замощены плиткой, как, например, на соседнем Каширском шоссе. Паутину проводов заменит «чистое небо» – благодаря прокладке кабельной канализации, куда уберут воздушные линии», — написал мэр.

Кроме того, для освещения улиц установят 725 новых энергосберегающих фонарей, в том числе, в пешеходных зонах и наземных переходах. Также вдоль магистрали появятся 30 современных остановок общественного транспорта с Wi-Fi и возможностью зарядки мобильных устройств.

На улицах и прилегающих территориях высадят почти 520 деревьев, более 8 100 кустарников. Кроме того, к пруду Дунай на Липецкой улице организуют удобные подходы, а во дворах Липецкой и Элеваторной улиц и Пролетарского проспекта обновят 12 детских площадок.

Завершение основных работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица запланировано на конец 2021 года. На реконструкцию развязки потребуется 2,5 года.

