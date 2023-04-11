Собянин рассказал, какие товары Москва закупает через Портал поставщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для нужд столицы через Портал поставщиков город закупает в основном российскую продукцию.
«В прошлом году больше 79% контрактов заключено на поставку именно отечественных товаров», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Лидерами по закупу стали товары для строительства и ремонта, бытовая химия и техника, канцтовары, учебники.
Собянин отметил, что также уже есть контракты на поставку медицинских товаров, программного обеспечения и средства связи. Градоначальник пояснил, что 90 процентов поставщиков представляют малый и средний бизнес.
Также Москва закупала в прошлом году товары в Белоруссии, Китае, Казахстане, Таджикистане и Киргизии.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Венгрия и Россия продлили соглашение о дополнительных поставках газа
- Главу МИД ФРГ упрекнули в многомиллионных расходах на визажиста
- Депутат Луговой призвал «без базара» принимать поправки в закон о воинской службе
- Бывший сотрудник ЦРУ предрёк США поражение от России
- МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России
- Саратовского военкома арестовали за получение взятки
- Госдума одобрила сокращение срока признания участников СВО пропавшими и погибшими
- Жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии
- СКР возбудил дело из-за неправомерного изъятия Украиной активов одного из банков России
- Депутаты Госдумы запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru