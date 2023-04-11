Собянин рассказал, какие товары Москва закупает через Портал поставщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для нужд столицы через Портал поставщиков город закупает в основном российскую продукцию.

«В прошлом году больше 79% контрактов заключено на поставку именно отечественных товаров», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Лидерами по закупу стали товары для строительства и ремонта, бытовая химия и техника, канцтовары, учебники.



Собянин отметил, что также уже есть контракты на поставку медицинских товаров, программного обеспечения и средства связи. Градоначальник пояснил, что 90 процентов поставщиков представляют малый и средний бизнес.

Также Москва закупала в прошлом году товары в Белоруссии, Китае, Казахстане, Таджикистане и Киргизии.



