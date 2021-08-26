Собянин расширил список отраслей малого и среднего бизнеса для кредитной поддержки
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Градоначальник уже подписал соответствующее постановление. К числу приоритетных в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства добавят предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
Среди не относящихся к МСП предприятий к приоритетным отнесли сферу общественного питания; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культуру, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).
Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря предоставят поддержку в размере до 4% годовых по кредитам, полученным с 1 июля 2021 года.
Для получения мер поддержки cумма доходов коммерческой организации или индивидуального предпринимателя от осуществления предпринимательской деятельности по всем ее видам и применяемым ко всем налоговым режимам не должна превышать в совокупности 2 млрд рублей за 2020 год. Кроме того, среднесписочная численность работников за 2020 год должна быть более 250 человек, а удельный вес доходов от реализации услуг при осуществлении приоритетных отраслей должен составлять не менее 70% от общей суммы доходов за 2020 год. Также среднемесячный размер выплат сотрудникам по данным расчета о страховых взносах за предшествующий год обязан быть не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли.
«За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 млрд руб. получили свыше 18 тыс. компаний, в которых работают более 127 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе.
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