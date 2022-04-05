Собянин расширил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов

Власти российской столицы вводят дополнительные меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города.

Согласно документу, договоры на размещение и осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, срок исполнения обязательств по которым не истек на 5 апреля и завершается не позднее 31 декабря 2022 года, продлеваются до 31 декабря 2023 года без проведения аукциона. Владельцы нестационарных торговых объектов также получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по оплате за второй квартал текущего года.

Кроме того, принято решение в текущем году не корректировать размер платы по договорам на коэффициент-дефлятор, который ежегодно утверждается министерством экономического развития РФ. Также по новым контрактам обеспечительный платеж, обязательный для внесения победителем торгов, не должен будет превышать размера ежемесячной платы по договору.

Дополнительная поддержка предпринимателей, работающих в нестационарных торговых объектах, входит в принятый пакет мер по стабилизации экономики столицы в условиях санкционного давления.



