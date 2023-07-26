Собянин: Программа реконструкции поликлиник сделает амбулаторное звено Москвы лучшим в мире
Более 100 миллионов человек каждый год посещают поликлиники российской столицы. Такую статистику обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Градоначальник напомнил, что в мегаполисе разработана и реализуется программа модернизации амбулаторного медицинского звена. За последние два года в городе, по сути, построены заново 100 поликлиник, отметил Собянин. В этом году будет закончена реконструкция ещё 100.
При этом, уже запущен второй этап реконструкции ещё 140 амбулаторных учреждений. Из бюджета города придётся выделить средства на реконструкцию и закупку нового оборудования. Однако, как подчеркнул мэр, на выходе Москва получит лучшее в мире амбулаторное звено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru