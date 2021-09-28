Собянин присвоил статус технопарка еще двум столичным предприятиям
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус технопарка двум высокотехнологичным предприятиям. Как сообщает пресс-служба московского правительства, это входящие в состав ГК «Ростех» НИИ резиновых и полимерных изделий и Институт электронных управляющих машин имени Брука.
АО «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» находится на востоке столицы в районе Богородское на ул. Краснобогатырской. Более 90 лет предприятие является разработчиком эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других полимеров. В настоящее время здесь выпускают грузовые шины для космической отрасли, медицины, авиации и вертолетостроения. На предприятии работают 249 человек
В данном технопарке площади арендуют 18 резидентов, в том числе АО Научный центр «Малотоннажная химия», АО «ЭКОС-1» и ООО «Научно-производственная компания «Полистом».
Основным направлением деятельности ПАО «Институт электронных управляющих машин имени Брука», которое расположено на юго-западе Москвы, является проведение исследований, разработка, внедрение отечественных микропроцессоров, вычислительных блоков, систем и управляющих комплексов, а также информационно-вычислительных сетей и средств управления процессами.
Продукция компании обеспечивает высокий уровень технологической и информационной безопасности России в стратегически важных отраслях оборонной, производственной и социальной сферы. На предприятии работают свыше 400 человек.
В пресс-службе московского правительства напомнили, что в настоящее время в столице создано 45 технопарков где работают более двух тысяч компаний, создано свыше 67 тысяч рабочих мест. Статус технопарка позволяет получать налоговые льготы, а также снизить ставку арендной платы за землю.
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