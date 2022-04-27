Собянин пригласил москвичей на фестивали «Пасхальный дар» и «Московская весна»
Мэр российской столицы Сергей Собянин вместе с патриархом Кириллом побывали на площадке фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади. Как отметил градоначальник, праздничная акция фактически не завершается, 30 апреля она плавно трансформируется в фестиваль «Московская весна», который посвящён Дню Победы.
По словам Собянина, в фестивале «Пасхальный дар» задействовано свыше 20 городских площадок, и одно из его основных направлений - это благотворительность. Мэр напомнил, что из-за пандемии коронавируса мероприятие два года не проводилось. После отступления инфекции вновь стали доступны театрализованные представления, концерты, мастер-классы.
В свою очередь предстоятель Русской православной церкви выразил благодарность Сергею Собянину за деятельность на посту мэра. По оценке патриарха, за это время Москва претерпела важные положительные изменения.
Как уточнили в мэрии, фестиваль «Московская весна» будет проходить все майские праздники, а «Пасхальный дар» завершится 28 апреля. Каждый гость может стать благотворителем и оказать помощь людям с серьезными заболеваниями или особенностями здоровья, одиноким пожилым москвичам. Для этого надо приобрести что-либо в мини-маркетах фестиваля.
Кроме того, желающие могут стать участниками акции «Пасхальное дерево добра» - исполнить желания нуждающихся.
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