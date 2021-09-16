Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО
Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов северо-запада города.
По словам Собянина, в Строгино, Митино, Южном Тушино и Покровском-Стрешнево проживают более полумиллиона москвичей.
«Привлекательные для жизни живописные районы, которым нужно добавить доступности и комфорта — улучшить транспортную ситуацию, построить новые дома для участников программы реновации, модернизировать поликлиники и продолжить благоустройство парков», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил Собянин, северо-запад столицы неплохо обеспечен подземным и новым наземным метро, однако Арбатско-Покровская и Таганско-Краснопресненская линии перегружены. В связи с этим власти города приняли решение о строительстве Рублево-Архангельской линии метро.
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