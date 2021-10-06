Собянин представил основные проекты благоустройства районов юга Москвы
Сергей Собянин рассказал о ключевых проектах благоустройства в Южном административном округе российской столицы: в районах Донской, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Северное. Планами мэр поделился на своем персональном сайте.
Так, по словам градоначальника, в районе Москворечье-Сабурово благоустроена пешеходная зона на Каширском шоссе в районе домов 51 - 59. Местные жители гуляют там, а также используют в качестве транзитной зоны к станции «Москворечье» второго центрального диаметра. В частности, для прогулок рядом с домом появились несколько зон отдыха с качелями.
В том же районе проведено благоустройство долины реки Чертановки по просьбе жителей. Русло реки укреплено, проложены удобные тропинки и мостки. На прибрежном пространстве обустроены три детские и спортивные площадки. Появилось более десятка зон для пикника.
Кроме того, в Северном Чертанове обустроена компактная территория в районе храма Державной иконы Божией Матери и Верхнего Чертановского пруда, благоустроен Кировоградский бульвар.
В Донском районе повышен комфорт одноимённого и Монастырского скверам, которые расположены рядом с обителью. В Донском сквере отремонтированы дорожки, установлены новые лавки, обустроена детская площадка. Также обновлена сцена, на которой в праздничные дни выступают артисты, проводятся культурные мероприятия.
Собянин также рассказал, что в парке «Сосенки» в Царицыне добавлены возможности для занятий спортом. В районе Орехово-Борисово Южное приведена в порядок озелененная территория от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль улицы Ясеневая.
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