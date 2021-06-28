Собянин представил основные проекты благоустройства четырех районов ЗАО

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил основные проекты благоустройства четырех районов в Западном округе столицы.

Два проекта качественного общественного пространства в жилых районах реализуют в Солнцево. В частности, будет выполнено благоустройство Солнцевского проспекта: учитывая, что главная улица района используется для транзита к станции метро, Центральному парку, для прогулок и отдыха, власти модернизируют существующие пешеходные связи.

«Вдоль проспекта будет создано 12 зон отдыха, где можно с комфортом провести время в тени деревьев. Зелени станет больше. Проспект украсят новые кустарники и цветы. Для удобства прогулок в вечернее время поставим новые энергосберегающие светильники. Проведем реконструкцию детской площадки на Солнцевском проспекте, д. 5а», — написал градоначальник.

Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей к Солнцевскому отделу ЗАГС территории по Боровскому проезду, д. 2. У дворца бракосочетания появятся кустарники, цветочные клумбы, зоны для фотосъемки, фонтан со светодинамической подсветкой, живописная пешеходная дорожка до набережной Терешковского пруда.

Благоустройство проведут также в Ново-Переделкино. В районе планируется привести в порядок сквер с прудом на ул. Федосьино, реконструировать дорожно-тропиночную сеть, обустроить цветники, обновить породный состав зеленых насаждений. Также в Ново-Переделкино заменят покрытие и оборудование детской площадки, а у пруда обустроят удобные зоны отдыха с навесами и шезлонгами.

Кроме того, в Тропарево-Никулино благоустроят парк летчиков-испытателей с прилегающими дворами. В ходе реализации проекта отремонтируют дорожки, лестницы и газоны, высадят более 3 тысяч деревьев и кустарников. Также в парке установят тематические арт-объекты и солнечные часы в виде модели взлетающего военного самолета Су-15, обустроят место для выгула и тренировки собак. Планируется привести в порядок восемь дворовых территорий по соседству с парком.

Мэр подчеркнул, что проекты благоустройства отличаются, однако все они нацелены на создание уютного и комфортного пространства для людей рядом с домом.

