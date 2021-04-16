Собянин предложил москвичам выбрать название для рынков и ярмарок нового формата

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте предложил выбрать имя для столичных ярмарок и рынков.

«Комфортный город немыслим без продовольственных рынков и ярмарок, торгующих свежей и разнообразной продукцией. Они не заменяют обычных магазинов, но служат важным дополнением к ним», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, возрождение рыночной и ярмарочной торговли началось с ярмарок выходного дня в разных районах столицы. Однако со временем стало понятно, что в зимний период торговые тенты неудобны, и в 2017 г. в некапитальном павильоне на Семеновской площади открылась первая круглогодичная ярмарка.

На столичных ярмарках представлен широкий ассортимент свежих продуктов, среди которых овощи, фрукты, рыбная, мясная и молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалея, мед, соленья. Товары поставляются из российских регионов и стран-членов ЕАЭС. Значительная часть продукции поступает на прилавки из фермерских и личных подсобных хозяйств, мини-сыроварен, небольших пекарен.

«Сегодня эти ярмарки работают уже на 45 площадках в разных районах города. А через пару лет их будет около 80. Для ярмарочных павильонов архитекторы разработали несколько оригинальных стилей», — отметил Собянин.

По словам мэра, бизнес начал вкладывать средства в проекты модернизации построенных во времена СССР капитальных сельскохозрынков и открывать новые гастромаркеты. В последние годы Даниловский, Москворецкий, Велозаводский и Зеленоградский рынки пережили второе рождение, ожидает реконструкции Кунцевский рынок.

По словам Собянина, круглогодичные ярмарки и рынки уже стали новым культурным явлением.

«Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим ярмаркам и рынкам единый бренд – собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города», — предложил мэр.

Голосование по выбору имени для столичных ярмарок стартовало в пятницу на портале «Активный гражданин».

