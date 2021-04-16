Собянин предложил москвичам выбрать название для рынков и ярмарок нового формата
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте предложил выбрать имя для столичных ярмарок и рынков.
«Комфортный город немыслим без продовольственных рынков и ярмарок, торгующих свежей и разнообразной продукцией. Они не заменяют обычных магазинов, но служат важным дополнением к ним», — отметил градоначальник.
По словам Собянина, возрождение рыночной и ярмарочной торговли началось с ярмарок выходного дня в разных районах столицы. Однако со временем стало понятно, что в зимний период торговые тенты неудобны, и в 2017 г. в некапитальном павильоне на Семеновской площади открылась первая круглогодичная ярмарка.
На столичных ярмарках представлен широкий ассортимент свежих продуктов, среди которых овощи, фрукты, рыбная, мясная и молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалея, мед, соленья. Товары поставляются из российских регионов и стран-членов ЕАЭС. Значительная часть продукции поступает на прилавки из фермерских и личных подсобных хозяйств, мини-сыроварен, небольших пекарен.
«Сегодня эти ярмарки работают уже на 45 площадках в разных районах города. А через пару лет их будет около 80. Для ярмарочных павильонов архитекторы разработали несколько оригинальных стилей», — отметил Собянин.
По словам мэра, бизнес начал вкладывать средства в проекты модернизации построенных во времена СССР капитальных сельскохозрынков и открывать новые гастромаркеты. В последние годы Даниловский, Москворецкий, Велозаводский и Зеленоградский рынки пережили второе рождение, ожидает реконструкции Кунцевский рынок.
По словам Собянина, круглогодичные ярмарки и рынки уже стали новым культурным явлением.
«Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим ярмаркам и рынкам единый бренд – собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города», — предложил мэр.
Голосование по выбору имени для столичных ярмарок стартовало в пятницу на портале «Активный гражданин».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Японский министр заявил, что воду с «Фукусимы» можно пить
- «Аэрофлот» вдвое увеличит перевозки в Египет на фоне закрытия Турции
- Дополнительная доза вакцины Pfizer потребуется через полгода после вакцинации
- Минобороны показало видео перехвата самолёта США на Камчатке
- Центробанк лишил лицензии столичный «Интерпромбанк»
- «Скверный анекдот»: в Крыму оценили новые санкции США против РФ
- «Сбер» предложил давать 8 лет тюрьмы за разглашение банковской тайны
- Россиян предупредили об изъятии заброшенных дач
- СМИ: Хакеры слили в Сеть данные сторонников Навального
- СМИ сообщили о причинах отмены прохода американских кораблей в Черное море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru