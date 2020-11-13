Собянин поздравил сборную Москвы с победой в чемпионате WorldSkills Russia
Мэр Москвы Сергей Собянин в режиме видеоконференции поздравил победителей и призёров чемпионата World Skills-2020.
По данным пресс-службы мэрии Москвы, во встрече участвовали около 600 человек, среди которых победители, призёры, тренеры, эксперты чемпионата и руководители образовательных учреждений. Столичный мэр поблагодарил всех участников за труд, умения и терпение, которые помогли добиться высоких результатов.
«Москва гордится вами», — добавил Собянин.
Кроме того, мэр выразил благодарность педагогам, помогавшим участникам в подготовке к соревнованию. Собянин подчеркнул, что подрастающее поколение профессионалов высшего класса — основа будущего мегаполиса. По мнению главы города, победители чемпионата вступают во взрослую жизнь, гарантировав успех, хорошую работу и любовь к своему делу.
Также Собянин отметил, что Москва ассоциируется не только с качественным высшим, но и с «первоклассным средним профессиональным образованием». По словам мэра, за плечами победителей World Skills десятки тысяч учащихся, которые также получают качественное образование для достойного будущего.
Сергей Собянин также рассказал о важности обмена опытом с регионами России в сфере среднего профессионального образования. Мэр напомнил, что соглашения Москвы о взаимодействии в сфере экономики и образования подписаны почти со всеми субъектами РФ. По словам Собянина, в рамках сотрудничества можно проводить встречи, рассказывая об успехах столицы, совместном опыте и особенностях среднего профессионального образования.
Сборная Москвы стала абсолютным чемпионом национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, финал которого проходил с 6 по 21 сентября 2020 г. В соревновании выступило более 2 800 учащихся из 83 регионов России.
В чемпионате приняли участие 299 учащихся школ и студентов из столицы в возрасте от 10 до 22 лет. Москва завоевала 123 золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей, что составляет 28% от общего числа наград.
Победители, призёры, тренеры и эксперты получили поощрительные премии от правительства Москвы в размере 500 тыс. рублей за золотую, 300 тыс. рублей за серебряную и 200 тыс. рублей за бронзовую медали.
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