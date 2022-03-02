Собянин поручил ускорить реконструкцию Липецкой развязки на МКАД

Мэр российской столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги с Липецкой улицей на юге города в районе Бирюлёво Восточное.

По словам градоначальника, данный объект можно назвать главными южными воротами Москвы, от которой начинается федеральная трасса «Дон». Реконструкция развязки улучшит транспортную ситуацию для, как минимум 500 тысяч жителей трёх южных районов столицы, а также Ленинского округа Московской области.

Собянин сообщил, что работы планируется завершить до конца 2023 года – почти на 12 месяцев раньше планового срока. Помимо реконструкции развязки планируется обновить участок МКАД между 26 и 31 километрами. Всего в ходе реализации проекта будет построено почти 10 км дорог, включая восемь искусственных сооружений общей протяженностью свыше 1 км.

Будет также проведено благоустройство прилегающей территории – разбито 5 гектаров газонов, высажено 1250 деревьев.

