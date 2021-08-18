Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем
Правительство Москвы продолжит мониторинг города с целью выявления и ликвидации самовольных построек.
Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы, соответствующее поручение дал Сергей Собянин.
Перечень выявленных в Москве объектов самостроя дополнен 11-ю новыми, они подлежат сносу, добавили в пресс-службе.
Начиная с 2011 года, в столице выявлено 32 тысячи объектов самовольного строительства общей площадью свыше 10 миллионов квадратных метров. 53% из них были демонтированы, около половины - добровольно ликвидированы собственниками. При этом более 800 объектов самостроя были легализованы после приведения их к соответствию нормам.
«Общая сумма штрафов, уплаченных владельцами этих объектов в бюджет Москвы, составила почти 12 млрд рублей», - отметили в пресс-службе.
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