Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метро до двух ночи на Пасху, которая пройдет с 23 на 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.



Кроме того, будет действовать 38 бесплатных автобусных маршрутов к городским кладбищам 24 апреля, 1 и 3 мая (Пасха, Красная горка и Радоница). Автобусы до московских и подмосковных кладбищ будут курсировать от станций метро и железной дороги.

«Для посетителей кладбищ подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения в порядок захоронений: свыше 2,8 млн пакетов для сбора мусора, 18 тысяч куб. м песка и свыше 10 тысяч единиц хозинвентаря. Получить их можно в бесплатных пунктах проката», - отметили в пресс-службе московского правительства.



До 3:30 24 апреля будут ходить наиболее востребованные 136 маршрутов городского автобуса, семь маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая. Еще 16 регулярных ночных маршрутов будут работать как обычно.

При этом городские парковки будут работать в обычном режиме. В праздничные дни 1, 2, 3, 9 и 10 мая 2022 года парковка на в Москве будет бесплатной на всех площадках, кроме парковок со шлагбаумом и за исключением улиц, на которых установлен повышенный тариф.

