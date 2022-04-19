Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метро до двух ночи на Пасху, которая пройдет с 23 на 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Кроме того, будет действовать 38 бесплатных автобусных маршрутов к городским кладбищам 24 апреля, 1 и 3 мая (Пасха, Красная горка и Радоница). Автобусы до московских и подмосковных кладбищ будут курсировать от станций метро и железной дороги.
«Для посетителей кладбищ подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения в порядок захоронений: свыше 2,8 млн пакетов для сбора мусора, 18 тысяч куб. м песка и свыше 10 тысяч единиц хозинвентаря. Получить их можно в бесплатных пунктах проката», - отметили в пресс-службе московского правительства.
До 3:30 24 апреля будут ходить наиболее востребованные 136 маршрутов городского автобуса, семь маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая. Еще 16 регулярных ночных маршрутов будут работать как обычно.
При этом городские парковки будут работать в обычном режиме. В праздничные дни 1, 2, 3, 9 и 10 мая 2022 года парковка на в Москве будет бесплатной на всех площадках, кроме парковок со шлагбаумом и за исключением улиц, на которых установлен повышенный тариф.
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