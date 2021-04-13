Собянин поручил начать подготовку к новому отопительному сезону
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил городским службам в период с мая по август текущего года провести подготовку к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба правительства столицы.
В рамках подготовительных мероприятий предусмотрены профилактические осмотры и ремонт инженерных систем и оборудования 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станций, котельных, центральных тепловых пунктов, объектов большой энергетики, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.
В частности, специалисты проведут профилактический осмотр более 13 тысяч км водопроводных и свыше 9 тысяч км канализационных сетей, почти 7,5 тысяч км газовых сетей и 338 газораспределительных пунктов. Также будут проверена готовность к осенне-зимнему периоду более 73 тысяч жилых и нежилых зданий, в том числе порядка 8,9 тысяч объектов социальной сферы.
Все подготовительные работы соответствующим службам следует завершить до 25 августа 2021 года, чтобы к началу осени быть готовыми обеспечить пуск тепла на социальные объекты, а массовый пуск тепла - к 15 сентября 2021 года.
Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону запланирован ремонт около 23 миллионов квадратных метров дорог и 34 мостовых сооружений, капитальный ремонт инженерных систем в более 2 тысячах многоквартирных домов.
Для содержания дорог в зимний период в Москве будут подготовлены более 18 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и более 32 тысяч средств малой механизации, порядка 1,5 тысяч аварийных бригад и более 1,8 тысяч аварийных источников электро- и теплоснабжения. Для утилизации снега предусмотрены 56 стационарных и 38 мобильных снегоплавильных пунктах.
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