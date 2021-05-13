Собянин отметил текущие итоги реализации проекта «Искусство-детям»
В рамках проекта «Искусство – детям» в Москве закупили новое оборудование и провели ремонт в 125 школах искусств. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Глава столицы во время осмотра музыкальной хоровой школы «Весна» на северо-востоке города отметил, что проект такого масштаба проводится в России впервые. Собянин добавил, что проект будет завершен в течение одного года - двух лет.
На своей странице в «ВКонтакте» мэр отметил, что хоровая школа «Весна» является одной из лучших музыкальных школ Москвы, она известна во всем мире. По его словам, к новому учебному году реконструкция закончится, и ученики придут в обновленное здание с модернизированным оборудованием. Пресс-служба мэрии Москвы передает, что в «Весне» работают больше 30 учителей, а занятия посещают 700 детей.
По данным мэра, всего в ходе проекта было закуплено около 10 тысяч единиц инструментов и оборудования, интерьеры помещений будут выполнены в едином стиле. Собянин подчеркнул, что все музыкальные школы Москвы будут работать в «современном, добротном виде с первоклассными инструментами».
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