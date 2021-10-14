Собянин отметил кратный рост числа ресторанов и кафе в Москве за несколько лет
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте числа ресторанов и кафе в столице в три и в два раза соответственно. Такое заявление градоначальник сделал в ходе церемонии вручения звезд Мишлен московским ресторанам.
Собянин отметил развитие гастрономии в столице, заявив, что у города богатые исторические традиции в области кулинарного искусства. «Количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза, количество уличных кафе - в два раза. И сегодня можно гулять по улицам Москвы на экскурсии в летние кафе и рестораны», - пояснил мэр.
По словам мэра, рестораны становятся одной из визитных карточек Москвы. Он также поблагодарил инвесторов, поваров и сотрудников ресторанного бизнеса Москвы за работу в стесненных условиях, вызванных пандемией коронавируса.
Церемония вручения звезд «Мишлен» прошла в четверг, 14 октября в концертном зале «Зарядье». Россия стала одной из 33 стран мира, 69 ресторанов которой войдут в одноименный гастрономический гид. Отмечается, что Москва - это первый из городов постсоветского пространства, в котором появятся рестораны, включенные в «Красный гид Michelin».
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