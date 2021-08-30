Собянин отменил с 1 сентября тарифную зону Б в наземном транспорте для жителей Новой Москвы

Стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы будет снижена. Решение об этом принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил градоначальник в блоге на своем персональном сайте, после расширения столицы новые территории были включены в тарифную зону Б. Стоимость проезда в этой зоне при поездках внутри новых территорий соответствует ценам на проезд на остальной территории Москвы. Однако при поездках из Троицкого административного округа в «старую» Москву билеты были значительно дороже: за разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42, а цена проездного «ТАТ на 30 дней» составляла 2070 рублей (вместо 1240 рублей).

«Формально это имело смысл – речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАДа. Тем не менее, сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы», — объяснил Собянин.

По словам мэра, длинные маршруты работают и в Новой Москве, и внутри МКАД, однако ряд пассажиров были вынуждены переплачивать за проезд. Кроме того, высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта, и на дороги выезжало много лишних машин. Также в следующих в зону Б автобусах регулярно возникали конфликты пассажиров, не знающих об особенностях оплаты за проезд, с контролерами.

«Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», — сообщил градоначальник.

Ежедневно 70 тысяч пассажиров смогут пользоваться транспортом удобнее и выгоднее, для тех, кто ездит регулярно, экономия составит до 10 000 рублей в год или более 800 рублей в месяц.

Собянин подчеркнул, что единые тарифы на общественный транспорт по всему городу — огромное преимущество общественного транспорта Москвы по сравнению с другими мегаполисами мира. По словам мэра, власти намерены и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей.

