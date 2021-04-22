Собянин открыл современный пригородный вокзал на месте старой станции Внуково

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию «Внуково», которая превратилась в пригородный вокзал «Внуково» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В столичной мэрии расскащали, что станцией, которая расположена в пос. Внуковское между станциями «Лесной городок» и «Мичуринец» Киевского направления МЖД, ежедневно пользуются около 1,9 тысячи пассажиров, а с учётом интенсивного жилищного строительства, к 2025 году пассажиропоток может вырасти до 5,5 тысяч человек в сутки.

В ходе реконструкции была возведена новая островная платформа с навесом от дождя, снега и солнца, установлены скамейки и электронные табло с информацией. Рядом со станцией будет организовано разворотное кольцо, а также появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, стоянка такси, прокат велосипедов, перехватывающие парковки на 805 машиномест и многоуровневый гараж.

По словам Собянина, работы на Киевском направлении железной дороги и по соединению с Горьковским направлением являются самым ёмким и масштабным проектом, который включает строительство третьих, четвёртых путей, соединение с Белорусским и Горьковским направлениями железной дороги, а также создание пассажирской инфраструктуры и строительство новых вокзалов.

«В прошлом году мы на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году необходимо построить ещё семь, включая такие крупные как Кутузовский, Аминьевский - это вообще новый вокзал, который будет соединен с Большой кольцевой линией, тогда отсюда можно будет за 25 минут доехать до ближайшей станции метрополитена», - заключил мэр столицы.

Градоначальник добавил, что благодаря четвёртому диаметру будут соединены все центральные железнодорожные вокзалы Москвы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский, Белорусский.

