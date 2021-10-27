Собянин открыл новый пригородный вокзал Кокошкино будущего МЦД-4

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Кокошкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

«Строили мы недолго — два года. В 2019 году мы начали и не только эту станцию. Станция сама по себе мало что дает — комфорт дает. Но самое главное — это быстро доехать до центра, а для этого реконструировались пути, запустились новые электрички», — отметил градоначальник, общаясь с пассажирами.

Собянин подчеркнул, что станция «Кокошкино» по комфорту и оснащенности не уступает станциям метро.

По словам мэра, работы по реконструкции железнодорожных путей продолжаются. В нынешнем году сдадут в эксплуатацию еще два пригородных вокзала, они войдут в состав четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) — самого крупного МЦД, который соединит семь столичных вокзалов Москвы.

В свою очередь, заместитель генерального директора, начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Олег Тони рассказал, что все работы идут по графику, и в ближайшие два месяца планируется открытие трех станций: «Аминьевской», «Матвеевской» и «Минской».

Тони добавил, что в будущем пассажиры смогут уехать с пригородного вокзала «Кокошкино» в Санкт-Петербург.

По данным пресс-службы мэрии Москвы, МЦД-4 «Киевско-Горьковский» свяжет 7 вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Кроме того, 18 станций четвертого диаметра станут пересадочными с метро. Конечными станциями МЦД-4 будут Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД. Для перевозки пассажиров задействуют 65 поездов, еще 88 будут следовать по Киевскому и Горьковскому радиусам. Суточный пассажиропоток МЦД-4 может составить 455 тысяч человек, в поездах будет создано 1,9 млн пассажирских мест в сутки. Общая протяженность МЦД-4 составит 86 км с 39 остановочными пунктами.

