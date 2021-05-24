Собянин открыл новый Музей нефти на Сретенском бульваре

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл музей нефти на Сретенском бульваре.

Градоначальник отметил, что нефтяная отрасль — высокотехнологичный сектор экономики, впитывающий лучшие мировые знания, и 300-летие отрасли является значимым событием для столицы.

«В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но в Москве есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой», — пояснил Собянин.

Мэр добавил, что российская нефтяная отрасль занимает значимую долю в промышленности, бюджете и индустриализации страны, и без нее «не было бы России в том понимании, в котором мы ее знаем».

Собянин напомнил об интерактивной экспозиции «Нефть», открытой в ходе реставрации павильона №25 на ВДНХ. Как отметил мэр, первый музей по большей части был посвящен образовательным процессам. Экспозиция на ВДНХ рассказывает о нефтедобыче, транспортировке, переработке. При этом музей на Сретенском бульваре посвящен истории нефтяной отрасли России от первых Бакинских вышек до современных нефтяных месторождений.

«Я надеюсь, что москвичам понравится эта выставка, эта часть нефтяного музея», —заключил градоначальник.

По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, экспозиция музея нефти на Сретенском бульваре рассказывает о зарождении, становлении и развитии российской нефтяной отрасли.

На почти 700 квадратных метрах музея организовано более 20 тематических зон, в числе которых «Керосиновый мир», «Бензиновый мир», «Товарищество братьев Нобель» и другие. Внешний периметр музея посвящен событиям и процессам, внутренний – историческим личностям, участвовавшим в развитии нефтяной промышленности страны.

Кроме того, в музее имеется иммерсивная зона с панорамным экраном на 360 градусов и промовизорами с объемной голографией, а также детализированный гранд-макет нефтедобычи в Российской империи.

Планируется, что в музее нефти будут проходить обзорные и специализированные экскурсии, научные конференции, семинары, тематические встречи, занятия со студентами. Также музей станет площадкой для обмена опытом занимающихся проектированием и созданием современных экспозиций специалистов. Запись на посещение музея нефти будет открыта в течение нынешнего года.

