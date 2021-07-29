Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что два новых центра эндоскопии в столице позволят обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
На открытии эндоскопического центра в городской клинической больнице имени Боткина глава столицы рассказал, что в скором времени такой же начнёт работать в клинике имени Буянова.
По его словам, в настоящее время в Москве подобные исследования выполняют небольшие маломощные центры, которые не могут обеспечить необходимых объёмов, а также комфортного выполнения процедуры для пациентов.
«Люди просто боятся таких процедур. Здесь всё проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно», - подчеркнул Собянин.
Главный врач ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин в свою очередь отметил, что новый центр уже начал работать и количество исследований, которые были выполнены под наркозом, увеличилось более в чем в два раза.
Новый эндоскопический центр вместе с Собяниным осмотрел и главный внештатный специалист по анестезиологии - реаниматологии, главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, который заявил, что практически каждый четвертый выявленный в столице пациент - с новообразованиями желудочно-кишечного тракта, и залог успеха и эффективной помощи напрямую зависит от того, на какой стадии была диагностирована болезнь.
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