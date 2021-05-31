Собянин открыл Дворец бракосочетания на Бутырской улице после капремонта

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Дворца бракосочетания №4 на Бутырской улице в Северном административном округе. В здании недавно закончены работы по капитальному ремонту.

По словам градоначальника, данный ЗАГС – одни из самых популярных Дворцов, как в Савеловском районе, так и в столице в целом.

«Его полностью реконструировали, и сегодня это первоклассный Дворец, который еще многие-многие годы будет местом, где заключаются в торжественной обстановке браки москвичей. Я думаю, что и другие ЗАГСы, дворцы бракосочетания также будут пользоваться популярностью», - отметил мэр.

В ходе реконструкции Дворца бракосочетания №4 были сохранены и отреставрированы исторические элементы здания - мраморная лестница, люстра в главном зале, колонны. В здании создали безбарьерную среду, включая дополнительный зал для бракосочетания маломобильных граждан. В главном зале, при желании брачующихся, будет организовано музыкальное сопровождение.

Сергей Собянин рассказал о кардинальных изменениях в московской системе органов записи актов гражданского состояния, которые произошли за последние несколько лет. В частности, браки стало возможным заключать через многофункциональные центры «Мои документы».

Для желающих более торжественной обстановки, открылся целый ряд уникальных площадок. Например, брак можно официально оформить на Останкинской телебашне, в «Лужниках», комплексе «Москва-Сити», в старинных особняках и даже планетарии.

Обновленный Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице начнёт принимать первые пары молодоженов 1 июня. До конца текущего года также планируется завершить капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС.

