Собянин осмотрел новые объекты международного медкластера в Сколково

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный медицинский кластер продолжает активно развиваться несмотря на все существующие проблемы, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе осмотра новых объектов международного медицинского кластера в «Сколково» градоначальник отметил, что уже построен и введён в эксплуатацию «полноценный стационар с онкологическим направлением», вводится первый многофункциональный медицинский центр Hadassah.

По его словам, идёт строительство ещё ряда объектов многофункционального медицинского центра, включающего несколько клиник с различной специализацией, в том числе биотехнологическую лабораторию.

«Можно сказать, что сегодняшний день ознаменован тем, что медицинский кластер состоялся, и он будет служить на пользу всей российской медицине, потому это хороший трансферт технологий, обмен кадрами, опытом», - пподчеркнул Собянин.

Кроме того, глава Москвы подписал соглашение по созданию ортопедической клиники Saint Charles - одной из ведущих клиник Франции, что позволит российским пациентам и врачам использовать инновационные методики и технологии в лечении нарушений опорно-двигательного аппарата.

В пресс-службе мэрии пояснили, что Saint Charles планирует проводить в клинике артроскопические операции, а также эндопротезирование, реконструктивные вмешательства, хирургическую коррекцию с применением малоинвазивных технологий.

