Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

Офисно-деловое здание будет построено в Хорошевском районе на 5 Магистральной улице; административно-деловой комплекс возведут в Академическом районе на улице Вавилова; бизнес-центр «Технопарк Октябрьское поле» появится в районе Щукино на улице Берзарина.

Кроме того, новые офисные помещения построят в составе многофункционального комплекса в районе Печатники на Южнопортовой улице, а в районе Кунцево - офисно-деловой комплекс на Молдавской.

Предполагается, что благодаря новым объектам в столице появятся не менее 10,3 тысяч рабочих мест. Все проекты реализуются в рамках городской программы за счет средств инвесторов.

