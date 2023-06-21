Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

Власти российской столицы одобрили проекты строительства детского сада и торгового центра в Молжаниновском районе в Северном административном округе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как уточнил градоначальник, новые объекты появятся на территории сельскохозяйственного предприятия «Химки» и на Ленинградском шоссе. Помимо этого, согласованы детали ещё пяти проектов в рамках программы стимулирования создания новых рабочих мест.

Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр»

Офисно-деловое здание будет построено в Хорошевском районе на 5 Магистральной улице; административно-деловой комплекс возведут в Академическом районе на улице Вавилова; бизнес-центр «Технопарк Октябрьское поле» появится в районе Щукино на улице Берзарина.

Кроме того, новые офисные помещения построят в составе многофункционального комплекса в районе Печатники на Южнопортовой улице, а в районе Кунцево - офисно-деловой комплекс на Молдавской.

Предполагается, что благодаря новым объектам в столице появятся не менее 10,3 тысяч рабочих мест. Все проекты реализуются в рамках городской программы за счет средств инвесторов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:СобянинСтроительствоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры