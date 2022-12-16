Собянин объявил о реорганизации ряда неэффективно используемых территорий столицы

Власти российской столицы приняли решение о комплексном развитии шести бывших промышленных зон и территорий, которые неэффективно используются. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в планах значатся: «Грайвороново», «Вагоноремонт» в Рязанском районе, «Южное Очаково» в Восточном Дегунине, в районе Очаково-Матвеевское в разработку возьмут промзону «Владыкино», в Отрадном - «Южный порт», наконец, ещё одна территория - Печатники в Южнопортовом районе.

По словам градоначальника, согласно планам, в общей сложности предполагается возвести более одного миллиона квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, а также создать до 17 тысяч новых рабочих мест. Часть жилья в новых кварталах будет предназначена участникам программы реновации. Жилые кварталы будут застроены всей необходимой инфраструктурой - школами, детскими садами, спортивными комплексами.

На данный момент значительную часть территорий, которые подлежат реорганизации, занимают старые склады, гаражи, парковки, автомойки и автомобильные стоянки.

