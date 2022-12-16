Собянин объявил о реорганизации ряда неэффективно используемых территорий столицы
Власти российской столицы приняли решение о комплексном развитии шести бывших промышленных зон и территорий, которые неэффективно используются. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что в планах значатся: «Грайвороново», «Вагоноремонт» в Рязанском районе, «Южное Очаково» в Восточном Дегунине, в районе Очаково-Матвеевское в разработку возьмут промзону «Владыкино», в Отрадном - «Южный порт», наконец, ещё одна территория - Печатники в Южнопортовом районе.
По словам градоначальника, согласно планам, в общей сложности предполагается возвести более одного миллиона квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, а также создать до 17 тысяч новых рабочих мест. Часть жилья в новых кварталах будет предназначена участникам программы реновации. Жилые кварталы будут застроены всей необходимой инфраструктурой - школами, детскими садами, спортивными комплексами.
На данный момент значительную часть территорий, которые подлежат реорганизации, занимают старые склады, гаражи, парковки, автомойки и автомобильные стоянки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Хорватия отказалась присоединиться к обучению военных ВСУ в рамках ЕС
- Власти Сербии намерены снизить зависимость от газа РФ
- Слухи об отставке Залужного появились после намёка главкома ВСУ на «сворачивание лавочки»
- Молдавия рассчиталась с «Газпромом» за ноябрь и декабрь
- В Архангельске отменили шоу Валерия Меладзе
- Набиуллина назвала причину продления льготной ипотеки
- В Белом доме признали за Киевом право отвоевать Крым
- Врач рассказал, как не заразиться гриппом и COVID-19 в новогодние праздники
- Фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Мега Химки» отправили в СИЗО
- «Момент не настал». В США оценили возможность переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru