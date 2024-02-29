Собянин: Новоселье по реновации отпраздновали почти 130 тысяч москвичей

Около 130 тысяч жителей Москвы переехали в новое жилье по программе реновации, почти 26 тысяч горожан готовят необходимые документы или находятся в процессе переселения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник указал, что современные квартиры с улучшенной отделкой предоставили в 281 доме во всех административных округах столицы.

«Всего в Москве уже расселено 600 зданий, из них 29 – с начала года. На месте старого фонда возводим новые дома. Сейчас на таких территориях строим 109 корпусов площадью порядка 2 млн кв. м», — написал Собянин в своем Telegram-канале, указав, что жилье получат свыше 70 тысяч москвичей.

Мэр подчеркнул, что весь процесс переходит на новый уровень – от строительства отдельных домов к возведению жилья, социальных объектов и благоустройству в масштабе всего квартала.

