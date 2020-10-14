Собянин назвал срок завершения реконструкции Павелецкой площади

Реконструкцию и благоустройство Павелецкой площади в Москве предполагается закончить примерно через год – будущей осенью. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе ознакомительного визита на объект.

Как отметил градоначальник, в мегаполисе существовало два знаменитых долгостроя - площади Белорусского и Павелецкого вокзалов. В первом случае город разорвал инвестиционный контракт и там уже появилась благоустроенная площадь.

В случае с Павелецким вокзалом сделать то же самое долгое время не получалось. Торговый центр, который инвестор хотел здесь возвести, был в залоге в международных судах. Однако теперь судебные тяжбы завершились, отметил Собянин.

У Павелецкого вокзала появится первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, с прогулочными площадками и с сопутствующей торговлей. Работы там ведутся круглосуточно.

В ходе визита Сергей Собянин также решил проверить соблюдение масочно-перчаточного режима на Павелецком вокзале, отмечает RT. Он поблагодарил сотрудников транспортной полиции за то, что они контролируют ситуацию.

