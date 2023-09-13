Собянин назвал срок запуска комплекса при инфекционной больнице на севере Москвы

Мэр поздравил коллектив лечебного учреждения с окончанием строительства центра, в котором есть все — от перинатального отделения до кафедры ведущих медицинских вузов и научных центров. Собянин отметил, что в новом комплексе будут помогать как детям так и взрослым. Сейчас, по словам мэра, ведутся пуско-наладочные работы.

По словам Собянина, новые корпуса больницы стали одними из самых технологически сложных и современных.

Как отметил главврач ИКБ №1 Игорь Тюрин, в клинике размещено 546 мельцеровских боксов, также предусмотрено расширение мощности до 1028 коек.

Сообщается, что строительство комплекса было начато в феврале 2020 года на месте снесенных корпусов. В трех новых корпусах суммарной площадью 133 тысячи «квадратов» будут трудиться 1352 человека, из них 390 врачей и 630 сотрудников среднего медперсонала.

В центральном корпусе разместится центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром для оказания помощи лицам с хроническими гепатитами B, C и D. Здесь будут проводиться все обследования на гепатиты В и С (ИФА- и ПЦР-анализы), диагностика гепатита D, оценка степени фиброза печени (рубцовые изменения в результате хронического воспаления) при помощи фиброскана. Также специалисты центра будут заниматься лекарственным обеспечением москвичей, страдающих хроническим вирусным гепатитом С.

Также в центральном корпусе будут функционировать профильные кафедры медицинских высших учебных заведений с лекционными залами и клинические отделы научных центров. Здесь же разместится клиническая лаборатория, в которой ежедневно будут проводиться до 15 тысяч исследований.

Возведение комплекса стало флагманским проектом модернизации московской инфекционной службы. В ее рамках столичные власти полностью обновили инфраструктуру отрасли.

