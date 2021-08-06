Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов года

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжественной церемонии в Белом зале мэрии вручил награды победителям ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

Градоначальник поздравил присутствующих с наступающим днем строителя, отметив, что этот праздник важен для Москвы, поскольку сотни горожан работают в строительном комплексе столицы, и город строится и развивается быстрее других европейских мегаполисов.

«Это невозможно было бы сделать, если бы не было в Москве таких профессиональных, ответственных строителей, обладающих мировыми компетенциями, азартом, динамизмом и желанием сделать наш город одним из лучших городов мира», — подчеркнул Собянин.

Как отметил мэр, несмотря на связанные с пандемией сложности строительный комплекс набирает темпы развития, а объемы и динамика строительства не уменьшились по сравнению с докризисным 2019 годом.

Собянин поздравил победителей конкурса с «с заслуженными наградами в области строительства, с наградами за реализованные, уже построенные объекты», которые вписаны в систему развития Москвы. По словам мэра, строящиеся сегодня дома, объекты социального назначения стали уникальным украшением районов столицы.

Также градоначальник подчеркнул и новый уровень пригородного сообщения и железнодорожных станций, которые «были вообще такого второго сорта транспортом для москвичей».

«Это уже не платформы, а современнейшие вокзалы, переплетенные транспортные узлы с метрополитеном, МЦК, дорогами», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, мэр рассказал об уникальных новых объектах и реставрации старых, в частности, парке «Остров мечты» и Северном речном вокзале.

Собянин выразил благодарность всем работникам строительной отрасли столицы: архитекторам, прорабам, мастерам, рабочим, конструкторам, проектировщикам.

«То, что вы делаете, делаете на века, и вы должны относиться к этому именно как к большому делу, не только касаемо вашего конкретного коммерческого, может, какого-то интереса или проекта, но и осознавая свою ответственность за будущее Москвы», — заключил мэр.

Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» в 2021 году проводился по 11 номинациям. В нем участвовали 108 проектов из числа объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря прошлого года. Победителями конкурса стали 24 проекта. «Проектом года» признали реставрацию Северного речного вокзала.

