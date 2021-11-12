Собянин: «Мосмедпарк» – яркий пример новой индустриализации Москвы
Около двух тысяч инновационных компаний функционируют в технопарках российской столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе ознакомительного визита в «Мосмедпарк» в Курьянове на юго-востоке города в районе Печатники.
По оценке градоначальника, это уникальный технопарк медицинского назначения - яркий пример новой индустриализации мегаполиса.
«Здесь есть все для различного рода испытаний: начиная от изобретений и заканчивая выдачей уже регистрационных удостоверений, включая клинические испытания и технические испытания. В целом технопарки Москвы сегодня насчитают около 2 тысяч инновационных предприятий, десятки тысяч рабочих мест, инновационных, и, конечно, важное направление московских технопарков, особенно сегодня, в условиях пандемии - это развитие медицинского направления», - отметил Собянин.
Мэр также уточнил, что за время пандемии немало компаний нарастили объемы производства в 1,5-2 раза. Однако, кроме известных медикаментов понадобились новые инновационные решения, препараты, и фармацевтическая продукция в целом. По словам Собянина, биотехнические лаборатории активно включились в эту деятельность.
Медицинский технопарк «Мосмедпарк» был создан в 2017 году на территории бывшей инфекционной клинической больницы №3. За это врем был проведён капитальный ремонт большинства старых корпусов. Реконструкция оставшихся должна закончиться до конца будущего года. По итогу общая площадь технопарка достигнет 21,2 тыс. кв. м.
В общей сложности в технопарке арендует площади более 30 компаний. В них работают около 450 человек. По итогам 2020 года общая выручка резидентов технопарка превысила 4,2 миллиарда рублей. Не задействовано всего 2% площадей.
На сегодня в столице РФ создано 45 технопарков. В них работают до двух тысяч высокотехнологичных компаний, создано свыше 68 тысяч рабочих мест. Доля свободных для аренды площадей в московских технопарках в среднем составляет чуть более 1%.
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