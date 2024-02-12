Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Более 1,2 тысячи зданий, почти 250 км инженерных сетей и 230 тысяч кв. м дорог планируется отремонтировать в Луганске и Донецке до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, эксперты из столицы проводят работы на жизненно важных объектах в городах, приводят инженерные сети в порядок, благоустраивают общественные пространства.

«С 2022 года московские специалисты построили, восстановили и отремонтировали больше: 1 тыс. 720 зданий и сооружений, среди которых жилье, школы и детские сады, объекты здравоохранения; 555 км инженерных сетей; 1,3 млн кв. м дорог», – написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, в городах-побратимах постоянно находятся бригады московских коммунальщиков, проводящих аварийно-восстановительные работы и помогающих в осенне-зимний период. Работы продолжат и в текущем году.

