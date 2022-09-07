Собянин: Москва обеспечит детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы

Всех нуждающихся московских детей в возрасте до 18 лет с диабетом первого типа обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

Лечащие врачи-эндокринологи будут выписывать рецепты на бесплатное получение медицинских изделий при наличии соответствующих показаний.

«Обеспечение детей системами для непрерывного мониторинга глюкозы будет осуществляться за счет бюджета города Москвы сверх утвержденного правительством РФ перечня медицинских изделий, выдаваемых в льготном порядке. Планируется, что получателями систем станут порядка 5 тыс. маленьких пациентов», — отметили в пресс-службе.

Порядок выдачи систем определит департамент здравоохранения Москвы.

Как отметил Сергей Собянин в блоге на своей странице в соцсети «ВКонтакте», использование новых систем облегчит родителям заботу о ребенке с диабетом первого типа.

«В отличие от классических глюкометров с тест-полосками, эти приборы могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его критическом снижении или повышении. Получить рецепт на это медизделие теперь можно у лечащего врача-эндокринолога. Раньше для этого необходимо было решение врачебной комиссии, что существенно снижало их доступность», — написал градоначальник.

