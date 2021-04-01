Собянин: Метро стало ближе для 175 тыс жителей Хорошево-Мневников

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём персональном блоге заявил, что западный участок Большого кольца метро запустят до конца года.

По словам градоначальника, 1 апреля открылись новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена - «Народное Ополчение» и «Мнёвники», благодаря которым город стал ближе для 175 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники.

Глава столицы отметил, что станция «Народное Ополчение», которая получила своё название в честь ополченцев 1612, 1812 и 1941 годов, в будущем позволить пересесть на Рублево-Архангельскую линию метро. А станция «Мнёвники» - это ворота в Мневниковскую пойму, где идёт строительство нового комфортного городского района, добавил мэр.

Собянин напомнил, что активная стойка идёт и на других участках Большой кольцевой линии.

«В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через 1,5-2 года - полностью замкнем Большое кольцо», - резюмировал глава столицы.

Предполагается, что в сутки новыми станциями БКЛ будут пользоваться 42,4 тысячи пассажиров, а суммарный суточный пассажиропоток в перспективе увеличится до 95,4 тысяч человек.